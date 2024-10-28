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19:03, 28 октября 2024Моя страна

Любопытная куница попала в фотоловушку в российском регионе

Кадр: заповедник «Большая Кокшага»

Любопытная куница попала в фотоловушку заповедника «Большая Кокшага» в Марий Эл. Об этом сообщает издание Mari Media, публикующее новости российского региона.

Камера запечатлела животное крупным планом: на кадре животное перемещается по лесу. По словам специалистов, хищники питаются грызунами, мелкими птицами и птичьими яйцами. Также они охотятся на крыс.

Отмечается, что зверь умеет хорошо передвигаться и прыгать по деревьям, преодолевая расстояние до четырех метров. При лазании он разворачивает свои ступни на 180 градусов. Передвигается он преимущественно прыжками, оставляя парные следы лап, при этом задние лапы точно ставит в отпечатки передних.

В сентябре в Жигулевском заповеднике в Самарской области фотоловушка сняла потасовку кабанов. На размещенных кадрах было видно, что животные пришли на место подкормки и принялись есть соль. Однако один из диких кабанов не захотел делиться лакомством с другими и устроил драку.

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      Карина Черных
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