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21:01, 28 октября 2024Спорт

Названы полезные привычки для поддержания формы

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала полезные привычки для поддержания формы. Ее слова приводит Men Today.

В первую очередь тренер рекомендовала ходить по лестницам тем, кто долго сидит в течение дня. В офисе следует качать пресс, фиксируя мышцы на вдохе и выдохе, или напрягать поочередно мышцы ног.

Кроме того, следует выделить один день в неделю для катания на лыжах, посещения батутного парка или бега. Последней привычкой должна стать утренняя зарядка, которая поможет задать ритм всему дню и избежать зажимов в мышцах.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин рассказал, какую физическую активность выбрать для жиросжигания. Специалист отметил, что для похудения важны как силовые, так и кардиотренировки.

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      Анастасия Борисова
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