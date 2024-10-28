Названы полезные привычки для поддержания формы

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала полезные привычки для поддержания формы. Ее слова приводит Men Today.

В первую очередь тренер рекомендовала ходить по лестницам тем, кто долго сидит в течение дня. В офисе следует качать пресс, фиксируя мышцы на вдохе и выдохе, или напрягать поочередно мышцы ног.

Кроме того, следует выделить один день в неделю для катания на лыжах, посещения батутного парка или бега. Последней привычкой должна стать утренняя зарядка, которая поможет задать ритм всему дню и избежать зажимов в мышцах.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин рассказал, какую физическую активность выбрать для жиросжигания. Специалист отметил, что для похудения важны как силовые, так и кардиотренировки.