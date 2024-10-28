Президент Грузии обсудила выборы с лидерами Молдавии и Польши

Президент Грузии Зурабишвили обсудила выборы с Санду и Дудой

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила выборы с коллегами из Молдавии и Польши Майей Санду и Аджеем Дудой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Грузии побеседовала с президентом Молдавии Майей Санду. В ходе телефонного разговора президенты обсудили вопрос прошедших в Грузии парламентских выборов», — говорится в пресс-релизе администрации Зурабишвили. Отмечается, что беседа с польским лидером состоялась позже.

Ранее Санду уже выражала симпатии оппонентам правящей партии «Грузинская мечта». В феврале 2023 года молдавский лидер выражала обеспокоенность по поводу здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а в мае 2024 года поддерживала участников акции протеста против грузинского закона об иностранных агентах.

Ранее Зурабишвили заявила, что прошедшие выборы в грузинский парламент были якобы сфальсифицированы при прямом участии Москвы. Она отказалась признать легитимность голосования, заявив о «тотальной краже голосов».