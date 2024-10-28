69-я параллель
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13:41, 28 октября 202469-я параллель

Российские полицейские заинтересовались сотнями бесхозных бутылок алкоголя

Полицейские из Норильска нашли в тундре сотни бутылок крепкого алкоголя

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Полицейские из Норильска нашли в тундре сотни бесхозных бутылок крепкого алкоголя. Об этом сообщается на портале ГУ МВД по Красноярскому краю.

Как сообщили правоохранители, о находке им стало известно из соцсетей — местные жители выложили видео, на кадрах которого запечатлены сваленные в кучу коробки, внутри которых находились бутылки с коньяком. Просматривая запись, полицейские заинтересовались происхождением алкоголя и его собственником.

«Оперативниками в районе базы Урванцева обнаружено и изъято 475 бутылок спиртосодержащей жидкости. Алкоголь будет направлен на экспертизу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что посреди тундры на полуострове Среднем в Мурманской области нашли готовый к использованию унитаз со сливом и ершиком.

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      Марк Леонов
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