ФАБ-3000 ударили по пункту дислокации ВСУ у Волчанска и сняли на видео

Армия России сбросила одну из самых мощных фугасных авиабомб ФАБ-3000 на командиров одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью стал пункт временной дислокации (ПВД) украинских военнослужащих в районе города Волчанска Харьковской области.

Координаты были переданы летчикам одного из подразделений Военно-космических сил России, которые точным попаданием бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили противника.

В момент нанесения удара в ПВД находился командный состав одного из подразделений ВСУ.

ФАБ-3000 не в первый раз применяют в зоне СВО

24 октября десятки украинских солдат стали жертвами удара армии России по позициям ВСУ в Курахово Донецкой народной республики (ДНР). Удар был нанесен по месту дислокации отряда операторов беспилотников.

Установить их место нахождения удалось благодаря «дроноводам» группировки войск «Южная». В результате атаки были ликвидированы почти 50 украинских бойцов.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Уничтожение 50 операторов дронов стало тяжелым ударом для Киева, заявил военный корреспондент Александр Коц.

«Потеря разом 50 спецов — тяжелый удар для ВСУ, который непременно скажется на их способности сдерживать наши войска на кураховском направлении», — отметил военкор. Коц назвал первостепенной целью «уничтожение опытного оператора беспилотника».

Особенности ФАБ-3000

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что ФАБ-3000 применяется для уничтожения опорных пунктов противника.

Это самая мощная корректируемая авиабомба. Она применяется для уничтожения опорных пунктов противника, забетонированных, серьезных, для обеспечения возможностей дальнейшего продвижения Василий Дандыкин военный эксперт

По его словам, ФАБ–3000 применяется редко, «но достаточно эффективно». Он объяснил, что самолет-носитель сбрасывает бомбу за 50-60 километров от точки назначения для того, чтобы не оказаться в зоне досягаемости ПВО противника. Дальше бомба корректируется и наводится самостоятельно. Причем сбить ее налету практически невозможно.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Эксперт подчеркнул, что бомба способна поразить площадь размером в несколько футбольных полей. «Зона поражения очень большая, и у противника, который не поражается осколками, есть контузии. В настоящее время это самый мощный боеприпас, который применяет авиация как бомбы», — отметил он.