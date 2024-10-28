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09:36, 28 октября 2024Россия

Российский боец две недели оборонял стратегически важную позицию. Он был ранен, но продержался до подхода основных сил

Раненый боец ВС РФ Куданов 14 дней в одиночку оборонял важную позицию
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский боец в зоне специальной военной операции (СВО) получил ранение и остался один. В течение двух недель он оборонял от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) стратегически важное здание, рассказали в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, младший сержант Владислав Куданов и его штурмовая группа получили приказ завладеть зданием в одном из населенных пунктов. Российские военные, несмотря на удары украинской артиллерии, овладели улицей и несколькими зданиями. В то же время ВСУ предприняли попытки вернуть утраченные позиции и перешли в контрнаступление. Младший сержант был ранен, но продолжил оборонять одно из стратегически важных зданий, продержавшись до подхода основных сил.

Российские подразделения в итоге смогли зайти в населенный пункт и отбить часть улиц, что в дальнейшем способствовало взятию полного контроля.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Другой российский боец в одиночку дал отпор ВСУ в бою за Георгиевку

Группа военных ВС РФ наткнулась на засаду ВСУ в одном из домов. Российских военных закидывали гранатами и дымовыми шашками, «хотели выкурить оттуда», предлагали сдаться. Однако боец с позывным Малек в одиночку дал отпор противнику и вытащил раненых товарищей.

Российский военный отстрелялся от ВСУ, и они отступили. Позднее бойцов оттянули ближе к российским позициям для эвакуации — у них были осколочные ранения и контузия. Штурмовик, рассказавший о случившемся, тогда добавил, что ВСУ избегают прямого контактного боя и полагаются на беспилотники и артиллерию.

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В марте еще один боец ВС России один вышел против группы диверсантов. Военкор Евгений Поддубный опубликовал видеозапись случившегося. На кадрах видно, как военнослужащий во весь рост спокойно приближается к занятому ВСУ окопу. Он бросает гранату в укрытие и убегает, после этого боеприпас детонирует.

Российский полковник заявил, что ВСУ утрачивают способность к сопротивлению

Как отметил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, идет продвижение российских войск, в Курской области две тысячи украинских бойцов попали в окружение. Это свидетельствует о том, что у ВСУ снизились возможности по снабжению, ротации войск, поставкам необходимых боеприпасов.

Российские военные между тем получили возможность продвигаться более высокими темпами по некоторым направлениям. «Мы ускоряемся, потому что падает сопротивление ВСУ. Где-то идем вперед, где-то продолжаются позиционные бои», — заключил Кошкин.

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      Алина Гончарова
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