Суд арестовал россиянина за нападение на полицейского и хищение оружия

В Краснодаре суд арестовал Абдюшева, напавшего на сотрудников ППС

В Краснодаре суд арестовал Марата Абдюшева, который напал на сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) и похитил оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия. По решению суда он арестован до 24 декабря.

Ранее сообщалось, что напавшего на российских полицейских иностранца задержали.

Штурм здания, в котором скрывался злоумышленник, попал на видео.