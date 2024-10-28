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15:54, 28 октября 2024Силовые структуры

Суд арестовал россиянина за нападение на полицейского и хищение оружия

В Краснодаре суд арестовал Абдюшева, напавшего на сотрудников ППС

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Краснодаре суд арестовал Марата Абдюшева, который напал на сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) и похитил оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия. По решению суда он арестован до 24 декабря.

Ранее сообщалось, что напавшего на российских полицейских иностранца задержали.

Штурм здания, в котором скрывался злоумышленник, попал на видео.

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      Артем Соколов
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