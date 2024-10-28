В российском регионе силовики обнаружили скелет ранее пропавшего без вести мужчины

В Карелии найден скелет, принадлежащий пропавшему без вести мужчине

В Карелии силовики обнаружили скелет, предположительно, принадлежащий пропавшему без вести 37-летнему мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике.

По данным следствия, скелет был найден 25 октября в лесу около дороги, расположенной у поселка Кяппесельга Кондопожского района. Рядом с ним были обнаружены вещи. Среди них были документы на его имя. Предварительно установлено, что пострадавший — местный житель. В январе 2021 года он уехал на работу вахтовым методом в Олонецкий район, после чего связь с ним прервалась.

Правоохранители организовали доследственную проверку. Назначены генетическая и медицинская судебные экспертизы.

Ранее человеческий скелет обнаружили в Новой Москве.