Япония направит Украине помощь за счет доходов от российских активов

Kyodo: Япония направит Украине $3 млрд за счет доходов от российских активов

Япония направит Украине 471,9 миллиарда иен (около 3,1 миллиарда долларов) помощи за счет доходов от российских активов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Правительство Японии предоставит кредит в размере 471,9 млрд иен в рамках поддержки Украины со стороны стран "Большой семерки" (G7), используя замороженные активы России», — говорится в материале.

Ранее страны G7 договорились о деталях предоставления Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов. В совместном заявлении лидеров «Большой семерки» указано, что займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что выделение Украине кредита за счет российских активов является очередным фактом мошенничества Евросоюза.