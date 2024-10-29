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22:09, 29 октября 2024Россия

Путин заявил о планах по увеличению продолжительности жизни россиян

Путин: продолжительность жизни россиян должна достичь в среднем 78 лет
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Sinitsyn / Reuters

Президент России Владимир Путин на национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение» заявил о планах по увеличению продолжительности жизни граждан. Об этом сообщают «Известия».

«В целом продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет. А в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин подписал закон, который освобождает взявших жилищный кредит россиян до 2025 года от уплаты НДФЛ с материальной выгоды при экономии по процентам. Под льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья, земельных участков, а также рефинансирование таких займов.

В июле пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил высокий уровень доверия россиян президенту. Он предположил, что это связано в первую очередь с его ежедневной работой.

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      Марина Совина
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