Путин заявил о планах по увеличению продолжительности жизни россиян

Путин: продолжительность жизни россиян должна достичь в среднем 78 лет

Президент России Владимир Путин на национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение» заявил о планах по увеличению продолжительности жизни граждан. Об этом сообщают «Известия».

«В целом продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет. А в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин подписал закон, который освобождает взявших жилищный кредит россиян до 2025 года от уплаты НДФЛ с материальной выгоды при экономии по процентам. Под льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья, земельных участков, а также рефинансирование таких займов.

В июле пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил высокий уровень доверия россиян президенту. Он предположил, что это связано в первую очередь с его ежедневной работой.