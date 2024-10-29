Решетников оценил темпы роста российской экономики

Глава Минэка Решетников: ВВП России продолжает расти темпами выше мировых

В настоящее время темпы роста российской экономики продолжают опережать среднемировые показатели. Такую оценку дал глава Министерства экономического развития (Минэка) Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

Руководитель ведомства отметил, что российская экономика остается устойчивой к внешним вызовам, включая усиление санкционного давления со стороны западных стран. Положительная динамика сохранится в среднесрочной перспективе, резюмировал Решетников.

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал рост экономики страны на 3,9-4 процента в 2024 году. Среднемировой показатель, согласно ожиданиям аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) в этом году составит 3,2 процента. Таким образом, темпы роста российской экономики по итогам 2024-го могут опередить среднемировой показатель на 0,7-0,8 процентного пункта.

В январе-августе, по словам Путина, российский ВВП вырос на 4,2 процента. При этом динамика начала замедлять во втором квартале, отметил президент. Это было обусловлено в том числе сохраняющимися проблемами при расчетах с дружественными странами. Однако эти трудности, добавил глава государства, удается постепенно решать за счет более активного использования национальных валют в двусторонних торгово-экономических операциях.

