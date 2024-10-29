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00:31, 29 октября 2024Наука и техника

В России объяснили уникальность «Ракушки-М»

«Ростех» объяснил уникальность авиадесантного транспортера БТР-МДМ

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia

Авиадесантный бронетранспортер БТР-МДМ использовали для отработки технологии десантирования с экипажем. Уникальность машины объяснили в госкорпорации «Ростех».

«БТР-МДМ "Ракушка-М" — это единственная бронированная машина, созданная в современной России, на которой была отработана технология десантирования с самолета с экипажем на борту», — говорится в сообщении.

Гусеничный бронетранспортер БТР-МДМ — это усовершенствованная версия БТР-МД. Транспортер на базе боевой машины десанта БМД-4М приняли на вооружение в 2016 году. БТР-МДМ способен перевозить до 13 десантников или шесть носилок. Алюминиевая броня «Ракушки» защищает экипаж только от осколков и огня стрелкового оружия.

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Ранее в октябре стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новую партию БТР-МДМ в рамках гособоронзаказа.

В январе в Минобороны России сообщили, что Воздушно-десантные войска России в 2023 году получили 2,5 тысячи единиц вооружения и техники. Десантникам передали БТР-МДМ, БМД-4М и танки Т-90М.

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      Даниил Иринин
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