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15:05, 29 октября 2024Экономика

Дирижер Юрий Башмет спустя 16 лет выписал шестерых человек из своей квартиры близ Кремля. Что об этом известно?

Дирижер Башмет спустя 16 лет выписал бывших жильцов из своей квартиры у Кремля

Фото: Russian Federation Ministry of C / Globallookpress.com

Российский дирижер и альтист Юрий Башмет через суд добился снятия с регистрационного учета в своей элитной квартире в пяти минутах от Кремля шестерых человек. Эта недвижимость была приобретена им еще в 2008 году, однако все это время в квартире были прописаны другие люди.

Стало известно, что по просьбе Башмета суд постановил выписать из жилища бывшего собственника и пятерых жильцов. Уточняется, что все 16 лет, что музыкант владел жилплощадью, он сам оплачивал коммунальные платежи — за себя и всех зарегистрированных там людей.

Артист начал судиться с прописанными в его квартире людьми в октябре этого года. До этого времени ни одна из сторон не предпринимала никаких действий для решения спора.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

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Предметом споров стала 159-метровая пятикомнатная квартира стоимостью около 115 миллионов рублей, расположенная в историческом особняке «Cаввинcкoe пoдвoрье». Здание было построено в 1907 году по проекту архитектора Ивана Кузнецова в неорусском стиле с элементами модерна и барокко.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Ранее российская певица стала жертвой мошенников и лишилась роскошной квартиры

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      Анастасия Алимпиева
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