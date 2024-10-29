Дирижер Юрий Башмет спустя 16 лет выписал шестерых человек из своей квартиры близ Кремля. Что об этом известно?

Дирижер Башмет спустя 16 лет выписал бывших жильцов из своей квартиры у Кремля

Российский дирижер и альтист Юрий Башмет через суд добился снятия с регистрационного учета в своей элитной квартире в пяти минутах от Кремля шестерых человек. Эта недвижимость была приобретена им еще в 2008 году, однако все это время в квартире были прописаны другие люди.

Стало известно, что по просьбе Башмета суд постановил выписать из жилища бывшего собственника и пятерых жильцов. Уточняется, что все 16 лет, что музыкант владел жилплощадью, он сам оплачивал коммунальные платежи — за себя и всех зарегистрированных там людей.

Артист начал судиться с прописанными в его квартире людьми в октябре этого года. До этого времени ни одна из сторон не предпринимала никаких действий для решения спора.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

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