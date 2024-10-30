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20:00, 30 октября 2024Наука и техника

Apple спрятала кнопку включения в новом компьютере

Apple раскритиковали за спрятанную кнопку включения нового компьютера

Изображение: Apple

Компания Apple спрятала кнопку включения в компьютере Mac mini в нижней части корпуса. На это обратило внимание издание Mashable.

Журналисты медиа оценили новый девайс Apple, анонсированный 29 октября. Они отметили, что отвечающая за включение настольного компьютера кнопка незаметна на большинстве рекламных изображений. В конце концов они обнаружили ее в нижней части корпуса устройства.

Авторы обратили внимание на особенности строения Mac mini и заметили, что теоретически его можно включить, не переворачивая компьютер. «Учитывая, что обычно компьютеры прячутся где-то в глубине стола или под ним, это может создать проблемы», — раскритиковали журналисты новый дизайн гаджета.

Специалисты отметили, что все физические порты Mac mini расположены спереди и сзади, чтобы пользователю было проще подключать к ним аксессуары и другие устройства. Кнопка включения на предыдущих версиях Mac mini была расположена на задней части корпуса, и найти ее можно было на ощупь.

«Дизайн продуктов Apple обычно довольно хорош, но компания время от времени принимает странные решения», — подытожили журналисты. Авторы Mashable выразили желание приобрести Mac mini, чтобы оценить удобство пользования расположенной снизу кнопкой.

Ранее журналисты издания The Verge высмеяли мышь Apple с расположенным снизу портом USB-C. Авторы отметили, что при зарядке гаджет придется переворачивать вверх ногами.

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      Андрей Ставицкий
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