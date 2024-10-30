Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:00, 30 октября 2024Наука и техника

Новую компьютерную мышь от Apple высмеяли

Apple выпустила мышь, которой невозможно пользоваться во время зарядки

Фото: Peter Hulce / Unsplash

Журналисты издания The Verge высмеяли новый продукт Apple — мышь с портом USB-C. Об этом сообщается на сайте медиа.

По словам журналистов, вместе с анонсом компьютеров iMac американская компания представила новые аксессуары — клавиатуру и мышь Magic Mouse. Последняя работает на аккумуляторе, причем ее зарядный порт расположен снизу: такой же форм-фактор имели мыши предыдущего поколения с разъемом Lightning.

«Apple по-прежнему считает, что лучший способ зарядить мышь Magic Mouse — перевернуть ее», — заметили авторы. По их словам, таким образом девайсом невозможно пользоваться во время зарядки. «Apple явно не смущает подобный расклад», — прокомментировали спорное дизайнерское решение журналисты издания MacRumors.

Специалисты издания 9to5Mac поддержали своих коллег, отметив, что Apple заставляет своих пользователей время от времени переворачивать мышь вверх дном. Авторы подчеркнули, что при этом другими аксессуарами для компьютеров — клавиатурой и трекпадом — можно пользоваться во время зарядки.

29 октября Apple представила новую версию компьютера Mac mini на базе процессора M4. Устройство получило размеры 5 на 5 дюймов, минимум 16 гигабайт оперативной памяти и поддержку нейросети Apple Intelligence.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в президенты МОК пообещал не допустить россиян к турнирам. Как на это отреагировали в России?

      Скандальный музыкант рассказал о шабаше в замке Пугачевой

      В России выросло число нелегальных мигрантов на 40 процентов

      В российском регионе подросток развел костер и оказался в больнице

      Вучич раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным об Украине

      Политолог рассказал о возможной судьбе Сырского

      В ЦИК Грузии рассказали об угрозах членам комиссии

      Эксклюзивный контент стал доступен для россиян

      Продвигать приложения из RuStore станет проще

      Новую компьютерную мышь от Apple высмеяли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше