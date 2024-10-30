Новую компьютерную мышь от Apple высмеяли

Apple выпустила мышь, которой невозможно пользоваться во время зарядки

Журналисты издания The Verge высмеяли новый продукт Apple — мышь с портом USB-C. Об этом сообщается на сайте медиа.

По словам журналистов, вместе с анонсом компьютеров iMac американская компания представила новые аксессуары — клавиатуру и мышь Magic Mouse. Последняя работает на аккумуляторе, причем ее зарядный порт расположен снизу: такой же форм-фактор имели мыши предыдущего поколения с разъемом Lightning.

«Apple по-прежнему считает, что лучший способ зарядить мышь Magic Mouse — перевернуть ее», — заметили авторы. По их словам, таким образом девайсом невозможно пользоваться во время зарядки. «Apple явно не смущает подобный расклад», — прокомментировали спорное дизайнерское решение журналисты издания MacRumors.

Специалисты издания 9to5Mac поддержали своих коллег, отметив, что Apple заставляет своих пользователей время от времени переворачивать мышь вверх дном. Авторы подчеркнули, что при этом другими аксессуарами для компьютеров — клавиатурой и трекпадом — можно пользоваться во время зарядки.

29 октября Apple представила новую версию компьютера Mac mini на базе процессора M4. Устройство получило размеры 5 на 5 дюймов, минимум 16 гигабайт оперативной памяти и поддержку нейросети Apple Intelligence.