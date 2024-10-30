Бывший генсек ФИФА рассказал о распитии водки в России

Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке вспомнил о том, как пил водку в России. Его слова приводит «Матч ТВ».
Он отметил, что впервые это случилось в Москеве в компании экс-президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко. «И сейчас в Уфе не успел заселиться в отель, как мы пошли на ужин, где выпили две бутылки водки. Мне четко сказали: выпить полстакана нельзя, только до дна!» — рассказал Вальке.
Он добавил, что две бутылки было выпито на пятерых. «Каждую рюмку пили с тостами. И когда они закончились, салютовали и пили за выпитое ранее», — заявил функционер.
Ранее Вальке высказался о сроках возвращения России на международные турниры. Функционер затруднился дать ответ на этот вопрос.