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11:20, 30 октября 2024Спорт

Бывший генсек ФИФА рассказал о распитии водки в России

Бывший генсек ФИФА Вальке рассказал, что пил водку в России с Мутко

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке вспомнил о том, как пил водку в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Он отметил, что впервые это случилось в Москеве в компании экс-президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко. «И сейчас в Уфе не успел заселиться в отель, как мы пошли на ужин, где выпили две бутылки водки. Мне четко сказали: выпить полстакана нельзя, только до дна!» — рассказал Вальке.

Он добавил, что две бутылки было выпито на пятерых. «Каждую рюмку пили с тостами. И когда они закончились, салютовали и пили за выпитое ранее», — заявил функционер.

Ранее Вальке высказался о сроках возвращения России на международные турниры. Функционер затруднился дать ответ на этот вопрос.

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      Алексей Гусев
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