Фотоловушка в российском регионе запечатлела позирующего перед камерой дикого медведя

В Кировской области медведь встал на задние лапы и начал позировать на камеру

В Кировской области фотоловушка запечатлела дикого медведя, который начал позировать перед камерой. Об этом сообщает «Источник Online».

Как уточняет издание, кадры были сделаны в заповеднике «Нургуш». Когда хищник увидел фотоловушку, он встал на задние лапы и начал пятиться назад. Авторы публикации прозвали его фотомоделью.

Ранее в октябре камчатский медведь показал мастерство скалолазания около моря и попал на видео. На ролике из региона показано, как медведь медленно карабкается по отвесному склону, пока на него смотрят люди с моря.