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07:58, 30 октября 2024Экономика

Объемы торговли России с Европой оказались вблизи показателя 1999 года

РИА Новости: объемы торговли России и ЕС сократились до 5,1 миллиарда евро

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

По итогам августа суммарные объемы торговли России и Евросоюза (ЕС) оказались вблизи показателя 1999 года и составили 5,1 миллиарда евро в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

За месяц стоимость поставок товаров из России в ЕС сократилась на 12 процентов и опустилась до отметки в 2,6 миллиарда евро. В свою очередь, европейские страны экспортировали в РФ продукцию на 2,5 миллиарда. Спад составил 18 процентов к июльскому уровню.

На этом фоне суммарные объемы торговли России и ЕС в августе упали на 15 процентов. Это падение стало самым стремительным с февраля 2023 года, а общая сумма товарооборота приблизилась к показателям конца прошлого века. За первые восемь месяцев двусторонняя торговля просела на 28 процентов, до 45 миллиардов евро. За это время российский экспорт сократился на 35 процентов (до 23,4 миллиарда), европейский — на 18 процентов (до 21,6 миллиарда).

Объемы двусторонней торговли начали стремительно падать после начала боевых действий на Украине. Ранее агентство РИА Новости сообщило, что по итогам января-марта 2024 года товарооборот России и ЕС упал до отметки в 17,8 миллиарда евро. За последние десять лет торговля просела вчетверо, а с Германией, являвшейся до 2022 года ключевым партнером РФ в ЕС, — в восемь раз.

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      Анатолий Акулов
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