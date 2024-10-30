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14:47, 30 октября 2024Россия

Проведшая урок с дуршлагом на голове педагог заявила о сделанном ей заманчивом предложении

В Химках проведшая урок с дуршлагом на голове педагог вернулась к преподаванию

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Химках проведшая урок с дуршлагом на голове педагог вернулась к преподаванию, после чего заявила о сделанном ей заманчивом предложении, пишет «360».

Как пишет издание, женщина вышла на работу после больничного и снова отправилась в отпуск.

«Вернулась [на работу], а после мне сделали очень заманчивое предложение: сходить в отпуск», — заявила она изданию.

О дальнейшей судьбе преподавателя пока ничего не сообщается.

О том, что учительница русского языка из Химок пришла на урок с предметом посуды на голове, стало известно 22 октября. По неподтвержденной информации сообщалось, что педагога якобы отстранили от занятий, в отношении нее начали проверку.

После публикаций в СМИ за преподавателя вступились родители, заявив, что дети полюбили женщину за спокойный подход к делу и умение понятно объяснять темы. Родители сочли, что учительница надела дуршлаг на голову, чтобы привлечь внимание к предмету, а ее слова о вере в макаронного монстра были шуткой.

Сама педагог объяснила дуршлаг на голове ответом на необычные «религиозные уборы» учеников, как шапочка из фольги, в которых они пришли в школу днем ранее.

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      Елена Торубарова
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