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10:25, 30 октября 2024Бывший СССР

Украинцы массово жалуются на сбои в работе GPS. Что произошло с геолокацией в Киевской области?

GPS геолоцирует жителей Киевской области в Белоруссии из-за сбоя

Фото: Ed Ram / Getty Images

Жители Киевской области начали массово жаловаться на сбои в работе GPS. Несколько дней подряд из-за нарушений внутренних систем навигации на смартфонах местных жителей самостоятельно меняется местоположение.

Сообщается, что GPS находит украинцев на территории Белоруссии. В частности, с этим сбоем столкнулись жители северной части Киевской области.

«Изменение геопозиции в мобильных телефонах на Гомель и Мозырь обнаружили, в частности, жители нескольких сел Вышгородского района», — рассказал источник. У некоторых геолокация сбилась не так масштабно и вместо своего района теперь показывает другой.

Из-за сбоя на телефонах украинцев поменялось время

С переходом на белорусскую геолокацию смартфоны также автоматически поменяли время на час вперед. Из-за этого жители региона встали на час раньше по будильнику и не заметили этого.

Фото: Alicia Windzio / dpa / Globallookpress.com

Так, многие отправились на работу слишком рано. Например, владелец одного из магазинов открыл его на час раньше, но не понял, что что-то не так, потому что и покупатели пришли в магазин к этому времени.

«Но, самое интересное, что и люди начали заходить пораньше на утренний кофе, потому что у них также телефоны показывали "белорусское" время», — поделился владелец торговой точки.

Ошибку на часах многие обнаружили уже к обеду, когда заметили свое местоположение и начали сверять время.

Военные ВСУ обвинили работу РЭБ в сбое GPS

По мнению военных из Вооруженных сил Украины (ВСУ), ситуация связана с работой очень мощных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По их словам, именно они меняют координаты на смартфонах.

«Когда глушится сигнал, координаты сбиваются. Расчет такой, что, когда ракета или дрон летит на цель, а на месте нет соответствующих координат, они просто "теряются"», — рассказал один из украинских военнослужащих. По его словам, телефоны местных жителей просто пропадают «под раздачу».

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Однако этого не должно было произойти, добавил боец ВСУ. Обычно такой эффект случается только от очень мощной системы РЭБ. Украинцам посоветовали выбирать настройку часов по своему региону, чтобы избежать сбоев, и тогда телефон будет показывать нужное время, даже если геопозиция определится в Белоруссии.

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      Маргарита Миронова
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