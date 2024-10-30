ВСУ при атаке на автобус с РЭБ применили тактику «тихой атаки». Украинские войска выключили винты беспилотника

Мэр Горловки Приходько: ВСУ применили «тихую атаку» при атаке на автобус с РЭБ

Мэр города Горловка Донецкой народной республики (ДНР) Иван Приходько заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед атакой оснащенного средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) автобуса выключили винты у беспилотного летательного аппарата.

По его словам, РЭБ на автобусе был включен и работал исправно. Из-за этого украинские войска применили тактику «тихой атаки», подчеркнул глава города.

ВСУ просто подняли сверху дрон, выключили винты, и он просто камнем упал на автобус. Все. Поэтому, к сожалению, РЭБ сегодня не сработал Иван Приходько Мэр Горловки

Приходько сообщил, что при атаке БПЛА Украины пострадали три человека. Мэр города также сообщил, что в результате удара украинских войск была обесточена фильтровальная станция №2 и насосная станция «Резервная». Кроме того, без электричества остался 245-й квартал.

Ранее система РЭБ спасла гражданский автобус в ДНР

Директор частной транспортной компании Александр Бобровский 30 октября заявил, что РЭБ, установленные на пассажирские автобусы в Горловке Донецкой Народной Республики, спасли одно из транспортных средств от атаки ВСУ.

В 14:30 был тоже атакован автобус с БПЛА, были разбиты стекла, но стекла уже заменены, автобус готов к выходу на линию. Автобус был с устройством радиоэлектронной борьбы, беспилотник, видимо, отвело Александр Бобровский Директор частной транспортной компании

По его словам, это уже третий автобус, атакованный украинским беспилотником за последние несколько дней.

5 октября беспилотник ВСУ также атаковал автобус с пассажирами в Горловке в ДНР. Во время инцидента пострадали водитель и пять пассажиров. Кроме того, было зафиксировано попадание в административное здание, добавил Приходько.

ВСУ предприняли массовый налет беспилотниками на российские регионы

Министерство обороны сообщило, что 28 октября украинские войска предприняли массовый налет на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Дежурными средствами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА — над территорией Курской области, шесть БПЛА над территорией Брянской области и один БПЛА над территорией Орловской области Министерство обороны России

27 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки украинские военные выпустили более 40 беспилотных летательных аппаратов по территории региона.

По его словам, в результате атак получила ранение жительница села Варваровка. Ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в областную клиническую больницу. Также пострадал мужчина из Теребрено. Он обнаружил и поднял взрывоопасный предмет. Боеприпас взорвался у него в руках.

Также повреждения получили дома, надворные постройки, производственные здания, социальный и инфраструктурный объект связи, автомобили и сельхозтехника.