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16:33, 30 октября 2024Наука и техника

В Германии впервые показали модернизированный Leopard 2A7

Консорциум KNDS впервые показал модернизированный Leopard 2A7 A1

Фото: KNDS

Первый модернизированный танк Leopard 2A7 A1, построенный для вооруженных сил Германии, впервые показали в ходе мероприятия консорциума KNDS. Об этом сообщает Defence Network.

Усовершенствованный Leopard получил израильский комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy, который создан для борьбы с противотанковыми ракетами и гранатами, атакующими машину. Отмечается, что для интеграции новой системы пришлось модернизировать всю башню «Леопарда».

Бундесвер заказал 17 машин. Обновленными «Леопардами» планируют вооружить бригаду, которая будет базироваться в Литве.

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Ранее в октябре в зоне СВО заметили украинский танк Strv 122 с советской динамической защитой «Контакт» «мангалом» для защиты машины от дронов-камикадзе. Базовая версия танка, который построен на основе Leopard 2A5, защищена только композитной броней.

В том же месяце стало известно, что израильская компания Rafael модернизировала КАЗ Trophy, который получил возможность бороться с атакующими верхнюю полусферу машин дронами-камикадзе.

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      Даниил Иринин
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