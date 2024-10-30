В первом законе Ньютона нашли ошибку. 300 лет назад ученые неправильно перевели два латинских слова

Профессор Хук: в формулировке первого закона Ньютона нашли ошибку спустя 300 лет

Профессор философии Политехнического университета штата Вирджиния Дэниел Хук обнаружил ошибку в формулировке первого закона Исаака Ньютона. По его мнению, открытие физика неправильно перевели с латыни на английский более 300 лет назад.

Исследование Хука было опубликовано в январе 2023 года в журнале Philosophy of Science. Ученый написал, что первый закон движения в переводе обычно звучит примерно так: «Тело остается в покое или равномерно движется, если на него не действует внешняя сила».

Однако, по мнению Хука, союз nisi quatenus с латинского следует переводить не как «если», а как «потому что».

Поэтому лучшим способом перефразировать первый закон было бы так: "Всякое изменение состояния тела вызвано приложенными силами", или по-другому: "Тела ускоряются только силой" Дэниел Хук профессор философии Политехнического университета Вирджинии

Перевод Хука считают диким и нетрадиционным

В своей работе Хук пишет, что одни ученые считают его перевод первого закона Ньютона диким и нетрадиционным, а другие — очевидным. «Сильное прочтение первого закона, насколько мне известно, никогда четко не формулировалось и не защищалось в печати. Напротив, слабые прочтения закона были явно одобрены десятками выдающихся историков, философов и физиков», — отметил он.

Фото: Godfrey Kneller / Wikipedia

При этом, по словам профессора, сам Ньютон не видел первый перевод с ошибкой, поскольку он вышел после смерти ученого.

Также Хук считает, что его перевод позволит устранить разногласия, которые возникали у последователей Ньютона.

Ранее во Франции нашли редкую книгу Ньютона

В 2020 году во Франции обнаружили экземпляр первого издания фундаментального труда Ньютона «Математические начала натуральной философии», в котором описываются три важнейших закона классической механики, отображающие движение тел во Вселенной.

Редкую книгу нашли в библиотеке Феша города Аяччо на острове Корсика. Она является одной из первых копий работы XVII века, которые были опубликованы на латинском языке в 1687 году. Труд находился на верхних полках в главном зале. По словам сотрудников библиотеки, книгу удалось обнаружить благодаря изучению библиографического указателя Люсьена Бонапарта, младшего брата Наполеона Бонапарта.

Оригинальные издания высоко ценятся коллекционерами. Так, один из экземпляров был продан на аукционе «Кристис» за 3,7 миллиона долларов.