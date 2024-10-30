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18:38, 30 октября 2024Моя страна

В России зацвела «сумасшедшая роза»

В Сочи зацвела «сумасшедшая роза»

Кадр: Telegram-канал «Парк «Ривьера»

В Сочи зацвел гибискус, известный как Hibiscus mutabilis, или «сумасшедшая роза». Об этом сообщает Telegram-канал парка «Ривьера», расположенного в российском городе.

Такое название растение получило из-за меняющегося в течение дня цвета лепестков на бутоне. Так, утром лепестки белые, в полдень становятся розовыми, а вечером — красными. По словам специалистов, такой цветовой переход символизирует изменчивость жизни и красоту.

Кроме того, авторы поста уточнили, что данный вид гибискуса, согласно легенде, был создан как символ единства и гармонии в природе. «Его непостоянство напоминает нам о том, как важно ценить каждый момент», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи второй раз за год зацвел кавказский рододендрон.

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      Мария Винар
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