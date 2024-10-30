В Великобритании загорелся объект оборонной компании BAE Systems

Британская полиция: загорелся объект оборонной компании BAE Systems

На объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс возник пожар. Об этом проинформировала местная полиция.

«Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс. Ядерная угроза отсутствует», — сказано в сообщении. Как пишут британские СМИ, на этом объекте производятся британские атомные подводные лодки.

При этом людям, живущим поблизости, рекомендовали оставаться в помещениях, пока аварийные службы реагируют на инцидент, и держать двери и окна закрытыми. Как отмечает полиция, два человека были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось о пожаре на складе крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под городом Фельклинген федеральной земли Саар. Отмечалось, что объект горел более 30 часов. К ликвидации возгорания были привлечены более 200 сотрудников экстренных служб. Дым достиг соседнего города Саарбрюккена, который находится в 15 километрах от горящих складских помещений.

В июле на заводе крупнейшей в Германии химической компании BASF произошел взрыв. ЧП случилось в Людвигсхафене. Также сообщалось о 14 пострадавших.