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11:33, 30 октября 2024Забота о себе

Врач раскрыл неочевидные симптомы сердечного приступа у женщин

Врач Каннингем: при инфаркте женщины могу испытывать усталость и одышку

Фото: Giulia Bertelli / Unsplash

Врач общей практики Лоуренс Каннингем рассказал, что женщины часто не замечают симптомы сердечного приступа и принимают инфаркт за стресс или расстройство желудка. В беседе с изданием Express доктор указал на неочевидные симптомы сердечного приступа у женщин.

По словам Каннингема, внезапную и сильную боль в груди назвали главным признаком инфаркта, основываясь только на изучении пациентов-мужчин. Женщины же часто испытывают другие симптомы, например, усталость или одышку. Их можно легко принять за проявления других болезней, предупредил доктор.

Врач также обратил внимание на то, что в 20-60 процентах случаев инфаркта женщины испытывают безболезненные «тихие» симптомы. «Приступ может случиться без привычной боли в груди. Я всегда рекомендую быть бдительным при таких симптомах, как дискомфорт в груди, шее, челюсти или спине, одышка, тошнота, головокружение», — добавил Каннингем.

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      Вера Владзиевская
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