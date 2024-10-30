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18:13, 30 октября 2024Силовые структуры

Заочный приговор журналистке-иноагенту за фейки о Российской армии признан законным

Мосгорсуд признал законным заочный приговор журналистке-иноагенту Гессен

Кадр: Карен Шаинян / YouTube

Мосгорсуд признал законным заочный приговор журналистке Марии Гессен (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), осужденной на восемь лет лишения свободы за распространение фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Судебная коллегия по уголовным делам отклонила апелляционную жалобу на решение Басманного суда столицы, который 15 июля признал ее виновной по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК РФ. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее фактического задержания.

8 декабря 2023 года МВД России объявило Гессен в розыск. В 2013 году она уехала из России. Дело завели после одного из интервью журналистки.

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      Любовь Ширижик
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