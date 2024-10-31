Рекордное число нелегальных мигрантов прибыло в США при Байдене

Рекордные 10 млн нелегальных мигрантов прибыли в США при президентстве Байдена

Рекордные 10 миллионов нелегальных мигрантов въехали в США в период президентства Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности страны.

Согласно полученным данным, за три с половиной года руководства Байдена в США нелегально прибыли рекордные 10,1 миллиона человек. При этом за период президентства Дональда Трампа число нелегалов составляло 2,3 миллиона.

Доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова в беседе с агентством пояснила, что в США растут бюджетные расходы на содержание мигрантов, растут преступность и конкуренция на рынке труда, а также падает уровень жизни. «Если же президентом США станет Дональд Трамп, то мы увидим ужесточение миграционного законодательства и пограничного контроля», — считает эксперт.

Ранее Трамп на встрече перед сторонниками в Аризоне выступил с критикой миграционной политики действующей администраници страны. По мнению Трампа, когда вице-президент США и его оппонента на выборах Камала Харрис заняла свою должность, она намеренно открыла границу США. Он также подчеркнул, что его соперница открыла двери для нашествия мигрантов из тюрем и психиатрических больниц со всего мира.