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12:57, 1 ноября 2024Бывший СССР

Экс-командующий Объединенными силами ВСУ уволился с воинской службы

Безуглая: экс-командующий ОС ВСУ Содоль уволился с воинской службы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Юрий Содоль

Юрий Содоль. Фото: Министерство обороны Украины / Wikimedia

Бывший командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ОС ВСУ) Юрий Содоль уволился с воинской службы по состоянию здоровья через военно-врачебную комиссию (ВВК). Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Генерал Содоль уволился из Вооруженных сил Украины через ВВК», — написала нардеп.

Ранее стало известно, что Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить уголовное дело в отношении Содоля по поводу халатного отношения к военной службе.

25 июня Содоля уволили с должности командующего ОС ВСУ. Он занимал этот пост менее полугода, с февраля 2024 года. 29 июня ГБР начало проверку действий Содоля. Тогда от бюро также требовали провести расследование в отношении экс-командующего ОС ВСУ на тему предполагаемого сотрудничества с Россией.

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