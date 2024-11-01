Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:35, 1 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла новые подробности о Волынской резне 1943 года

Во время Волынской резни банды националистов Украины убивали поляков на улицах

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

ФСБ раскрыла новые подробности о Волынской резне 1943 года. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Из документов следует, что 18 июля 1943 года украинские националисты совершили массовую расправу над поляками на улицах Владимира-Волынского. В результате не выжило около двух тысяч поляков. После этого германские оккупационные власти призвали оставшихся в живых поляков «вступить в жандармерию для борьбы с бандеровцами». Однако в начале февраля 1944 года банды Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена) вновь напали на город, в результате расправа произошла над примерно 200 поляками.

9 февраля 1943 года произошла резня в польской колонии Паросль — украинцы под видом советских партизан зашли в село, собрали поляков в одном месте и зарубили топорами 137 человек. Это кровавое преступление считают первым эпизодом «антипольских» действий УПА на Волыни.

Ранее бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Украина не хочет разрешать эксгумацию жертв Волынской резни, так как боится разрушить миф о якобы «освободительной» роли УПА и возможного «территориального ревизионизма» в Польше.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Патрушев поручил за две недели остановить рост цен в России. Что для этого будут делать?

      Восьмерых российских заключенных осудили за организацию турниров по азартным играм

      Убегавший от испанской полиции грузинский вор в законе прыгнул с 4 этажа и сломал ноги

      Москвичей предупредили о непогоде

      Раскрыт способ борьбы с ночными судорогами в ногах

      Стала известна судьба пропавшего без вести в Пакистане российского блогера

      Стало известно о падении доходов мошенников после заявления Дурова

      Володин объяснил коррупцию в руководстве Евросоюза

      Россиянин отправил в нокдаун канадского соперника в матче НХЛ

      США признали неучастие солдат КНДР в боях против ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше