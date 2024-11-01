Во время Волынской резни банды националистов Украины убивали поляков на улицах

ФСБ раскрыла новые подробности о Волынской резне 1943 года. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Из документов следует, что 18 июля 1943 года украинские националисты совершили массовую расправу над поляками на улицах Владимира-Волынского. В результате не выжило около двух тысяч поляков. После этого германские оккупационные власти призвали оставшихся в живых поляков «вступить в жандармерию для борьбы с бандеровцами». Однако в начале февраля 1944 года банды Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена) вновь напали на город, в результате расправа произошла над примерно 200 поляками.

9 февраля 1943 года произошла резня в польской колонии Паросль — украинцы под видом советских партизан зашли в село, собрали поляков в одном месте и зарубили топорами 137 человек. Это кровавое преступление считают первым эпизодом «антипольских» действий УПА на Волыни.

Ранее бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Украина не хочет разрешать эксгумацию жертв Волынской резни, так как боится разрушить миф о якобы «освободительной» роли УПА и возможного «территориального ревизионизма» в Польше.

