Медведев рассказал о желаниях народа Грузии

Медведев: народ Грузии хочет развития нормальных экономических отношений с РФ

Победа правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на парламентских выборах свидетельствует о том, что народ Грузии настроен прагматично и хочет развития нормальных экономических отношений с Российской Федерацией (РФ). Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью RT, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале издания.

«То, что они (правящая партия — прим. «Ленты.ру») остались у власти это просто признак того, что народ Грузии настроен прагматично. Народ Грузии не хочет войны, не хочет повторения событий 2008 года и хочет развития нормальных экономических отношений с Российской Федерацией», — подчеркнул он.

По словам Медведева, победа «Грузинской мечты» на выборах была не спецоперацией Кремля, а выбором народа закавказской республики.