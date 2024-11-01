Популярная певица дала необычный совет по поиску партнера мечты

Певица Холзи заявила, что мечтает превратиться в своего партнера

Популярная американская певица Холзи (настоящее имя Эшли Франджипани) дала необычный совет по поиску партнера мечты. Своими размышлениями на этот счет 30-летняя звезда поделилась в подкасте Call Her Daddy.

Идеально подходящий партнер, по ее мнению, заставляет мечтать превратиться в него. «Если я смотрю на своего партнера и не хочу быть им, тогда мне, вероятно, не следует быть с ним. Вам нужно тратить много времени, вкладывать много любви, строить связь, показывать человеку свою уязвимость, только если вы были бы готовы стать им», — уверена она.

В сентябре Холзи назвала своего бойфренда Эвана Джогиа женихом. «Эван — лучший. Одно из лучших событий в моей жизни. Каждый день провожу с ним, чувствуя, что нахожусь с самым лучшим человеком», — заявила она на красной дорожке премии MTV Video Music 2024.

Летом Холзи рассказала, что проходит очень тяжелое лечение от болезни, которую она не назвала. По словам певицы, ей повезло, что она осталась жива.