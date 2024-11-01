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20:26, 1 ноября 2024Забота о себе

Популярная певица дала необычный совет по поиску партнера мечты

Певица Холзи заявила, что мечтает превратиться в своего партнера
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Популярная американская певица Холзи (настоящее имя Эшли Франджипани) дала необычный совет по поиску партнера мечты. Своими размышлениями на этот счет 30-летняя звезда поделилась в подкасте Call Her Daddy.

Идеально подходящий партнер, по ее мнению, заставляет мечтать превратиться в него. «Если я смотрю на своего партнера и не хочу быть им, тогда мне, вероятно, не следует быть с ним. Вам нужно тратить много времени, вкладывать много любви, строить связь, показывать человеку свою уязвимость, только если вы были бы готовы стать им», — уверена она.

В сентябре Холзи назвала своего бойфренда Эвана Джогиа женихом. «Эван — лучший. Одно из лучших событий в моей жизни. Каждый день провожу с ним, чувствуя, что нахожусь с самым лучшим человеком», — заявила она на красной дорожке премии MTV Video Music 2024.

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Летом Холзи рассказала, что проходит очень тяжелое лечение от болезни, которую она не назвала. По словам певицы, ей повезло, что она осталась жива.

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