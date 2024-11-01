ПВО сбила ракету ВСУ в Орловской области. Обломки с надписями на украинском языке повредили семь домов

Губернатор Клычков: обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что обломки украинской ракеты повредили семь домов в селе Локно Знаменского района региона. На обломках остались надписи на украинском языке.

До этого Клычков заявил, что после объявления ракетной опасности в регионе силами ПВО была сбита ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее обломки повредили несколько зданий в селе Локно Знаменского района, пострадавших нет.

Семь домов получили незначительные повреждения Андрей Клычков Губернатор Орловской области

По его словам, местные силы ПВО приведены в повышенную готовность, чтобы не допустить прилетов.

Украина за ночь выпустила 83 беспилотника по шести регионам России

В ночь на пятницу, 1 ноября, украинская армия выпустила по территории России 83 беспилотника. В Минобороны России сообщили, что больше всего беспилотников сбили средства противовоздушной обороны в Курской области — 39 БПЛА. Еще 20 перехватили над Брянской областью, 12 — над Крымом, 8 — над Воронежской областью, четыре — над Орловской областью и три — над Белгородской областью.

Российские регионы пытались атаковать беспилотники самолетного типа. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

За день до этого, в ночь на 31 октября, ВСУ выпустили 21 беспилотник по территории России. Дроны сбили над шестью регионами и Черным морем, уточнило Минобороны России. 8 дронов перехватили над Ростовской областью, 5 — над Курской, 3 — над Волгоградской, 2 — над Брянской и по одному над Воронежской и Белгородской областями, а также над Черным морем.

Минобороны раскрыло число взятых под контроль за неделю населенных пунктов

За неделю Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. В Минобороны уточнили, что, в частности, бойцы группировки войск «Запад» заняли Кругляковку в Харьковской области. Пять населенных пунктов в Донецкой народной республике — Измайловка, Цукурино, Горняк, Селидово и Леонидовка — взяли под контроль солдаты группировки «Центр».

Еще четыре села в ДНР — Новоукраинка, Доброволье, Ясная Поляна и Шахтерское — взяли подразделения группировки «Восток». Военнослужащие группировки «Юг» заняли Александрополь и Катериновку в ДНР, сказали в министерстве.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, в свою очередь, заявил, что у украинских войск произошел обвал фронта севернее Угледара, между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка в Донецкой народной республике. По его словам, российским военным удалось занять еще около 20 квадратных километров на данном участке.

Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта Владимир Рогов Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России

Рогов также добавил, что продвижение Вооруженных сил России армии вперед продолжается.