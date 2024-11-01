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12:03, 1 ноября 2024Россия

Стало известно об оставленных ВСУ в Курской области ловушках

Боец ВС России Гидрач: ВСУ при отступлении оставляют в Курской области ловушки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении оставляют в Курской области заминированные предметы, рассчитанные на то, что кто-то захочет их подобрать. Об оставленных в регионе ловушках стало известно из рассказа сапера Вооруженных сил (ВС) России с позывным Гидрач, его слова приводит kp.ru.

По словам бойца, взрывчатка может находиться в разбросанных по земле рюкзаках, вооружении и даже в пачках сигарет.

«Противник не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать мины под так называемые предметы интереса (...) Работы много, еще раз повторюсь, противник не останавливается ни перед какими ухищрениями», — рассказал боец ВС России.

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Ранее сообщалось о кравших детские велосипеды из Курской области бойцах ВСУ.

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории региона.

ЖЗЛ
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