Стало известно об оставленных ВСУ в Курской области ловушках

Боец ВС России Гидрач: ВСУ при отступлении оставляют в Курской области ловушки

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении оставляют в Курской области заминированные предметы, рассчитанные на то, что кто-то захочет их подобрать. Об оставленных в регионе ловушках стало известно из рассказа сапера Вооруженных сил (ВС) России с позывным Гидрач, его слова приводит kp.ru.

По словам бойца, взрывчатка может находиться в разбросанных по земле рюкзаках, вооружении и даже в пачках сигарет.

«Противник не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать мины под так называемые предметы интереса (...) Работы много, еще раз повторюсь, противник не останавливается ни перед какими ухищрениями», — рассказал боец ВС России.

Ранее сообщалось о кравших детские велосипеды из Курской области бойцах ВСУ.

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории региона.