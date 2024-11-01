В одном из московских перегонов произошло возгорание релейных шкафов

В Москве на перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления произошло возгорание релейных шкафов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Московская железная дорога (МЖД).
Это случилось в 5:23 мск 1 ноября. По предварительной информации, поджог совершили неизвестные.
На время ликвидации возгорания и восстановительных работ поезда передвигаются со снижением скорости. На этом фоне график следования поездом Казанского направления в обе стороны немного отклонился от расписания, а МЦД-3 курсируют с увеличенным интервалом.
В МЖД напомнили об уголовное ответственности за диверсии на железных дорогах.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали двоих 19-летних местных жителей по подозрению в серии поджогов релейных шкафов.