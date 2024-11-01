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12:32, 1 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе за взятку осужден начальник отдела министерства транспорта

В Амурской области суд приговорил чиновника к 8 годам и 2 месяцам за взятку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Амурской области суд приговорил местного начальника отдела министерства транспорта к восьми годам и двум месяцам заключения за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, с августа по октябрь 2021 года осужденный был начальником отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. В этот период он помог одной организации с заключением муниципальных контрактов на выполнение аварийно-восстановительных работ по устранению последствий ЧС. За что получил от руководства данной компании взятку в виде автомобиля и денежных средств в размере 3,5 миллиона рублей.

Суд приговорил его к отбыванию срока в колонии строгого режима и штрафу в размере 6,9 миллиона рублей, а также запретил занимать должности на государственной службе сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержан бывший глава района по подозрению в получении взятки.

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