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13:17, 2 ноября 2024Силовые структуры

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о расправе над предпринимательницей

Двум жителям Балаково предъявили обвинение в убийстве предпринимательницы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение двум жителям Балаково Саратовской области по делу о расправе над предпринимательницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчинам вменяют пункты «в», «ж», «з» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем и похищением человека») и пункт «в» части 4 статьи 162 («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») УК РФ.

По версии следствия, ночью 22 сентября обвиняемые напали на женщину ради ее автомобиля, на котором она подъехала к жилому дому. Мужчины отвезли потерпевшую в лесополосу, где нанесли два ножевых удара в шею. Ранения оказались несовместимы с жизнью. После этого обвиняемые накрыли машину тентом и хотели использовать ее позже. Фигуранты находятся под стражей.

Об их задержании стало известно 25 октября. Один из фигурантов уже признал вину.

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