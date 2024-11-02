Двум россиянам предъявили обвинение по делу о расправе над предпринимательницей

Двум жителям Балаково предъявили обвинение в убийстве предпринимательницы

Следователи предъявили обвинение двум жителям Балаково Саратовской области по делу о расправе над предпринимательницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчинам вменяют пункты «в», «ж», «з» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем и похищением человека») и пункт «в» части 4 статьи 162 («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») УК РФ.

По версии следствия, ночью 22 сентября обвиняемые напали на женщину ради ее автомобиля, на котором она подъехала к жилому дому. Мужчины отвезли потерпевшую в лесополосу, где нанесли два ножевых удара в шею. Ранения оказались несовместимы с жизнью. После этого обвиняемые накрыли машину тентом и хотели использовать ее позже. Фигуранты находятся под стражей.

Об их задержании стало известно 25 октября. Один из фигурантов уже признал вину.