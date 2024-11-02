В Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы. Зачем власти объявляли амнистию?

Times: в Британии тысячи освобожденных из-за переполненных тюрем вновь осудили

В Великобритании тысячи граждан, которых досрочно освободили в рамках борьбы правительства с проблемой переполненности тюрем, вновь осудили. Об этом пишет The Times.

По данным издания, всего в камерах Англии и Уэльса находится около 86 тысяч заключенных. Однако каждого седьмого амнистировали и снова посадили в тюрьму, отмечает газета.

В июле в Британии заявили о переполненности тюрьм

Количество заключенных в Англии неизменно растет. Если в 1991 году в тюрьмах содержалось 44 тысячи человек, то сейчас почти вдвое больше. Идею освободить осужденных озвучивал и британский экс-парламентарий Эдвард Ли еще в 2006 году.

В июле этого года премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах освободить 40 тысяч заключенных из-за критической заполненности тюрем.

Частичная амнистия произошла в тот же месяц. Под нее попали заключенные, осужденные за преступления, не связанные с сексуальным насилием, насильственными действиями или терроризмом, а также отбывших менее половины назначенного им срока лишения свободы.

По словам Стармера, благодаря введению таких мер «в одночасье» тюремная система исправлена не будет, но в долгосрочной перспективе число заключенных может быть сокращено, а политика будет сосредоточена на раннем вмешательстве в дела молодежи и реабилитации, чтобы уменьшить количество рецидивов.

В то же время глава Минюста Британии Шабана Махмуд объявила о решении кабмина снизить обязательный срок отбывания наказания до 40 процентов. После отбытия этой доли срока заключенные могут выйти на свободу досрочно. До этого большинство британских заключенных, как правило, выходили на свободу по истечении половины срока (50 процентов).

Британских преступников предложили размещать в эстонских тюрьмах

В начале сентября издание The Telegraph писало, что в рамках планов, рассматриваемых министрами для решения кризиса переполненности тюрем в Британии, преступники могут начать отбывать срок в эстонских тюрьмах.

По информации издания, подобное предложение впервые было сделано в 2023 году, когда у власти находилась Консервативная партия, однако оно столкнулось с критикой со стороны Лейбористской партии. В публикации говорилось, что современное правительство лейбористов теперь стало рассматривать этот план.

на 99 процентов заполнены мужские тюрьмы в Великобритании

Уточнялось, что свободными в учреждениях остаются несколько сотен мест. При этом тюрьмы в Эстонии заполнены лишь наполовину из-за низкого уровня преступности в стране. Кроме того, содержание преступника в эстонской тюрьме обойдется Лондону дешевле, чем его размещение в британском учреждении.

Минюст Великобритании прогнозировал, что к концу 2025 года количество граждан под стражей достигнет 99,3 тысячи человек, при этом в тюрьмах будет не хватать примерно девять тысяч мест.