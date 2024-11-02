Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:08, 2 ноября 2024Россия

В Крыму заявили о скрытой схеме поставки дальнобойного оружия ВСУ

Константинов: Запад поставляет ВСУ дальнобойное оружие по скрытой схеме
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / AP

Страны Запада поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие по скрытой схеме, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Слова политика передает РИА Новости.

«У западных хозяев киевского режима есть скрытая схема поставок оружия. Все заявления о запретах — не более, чем создание себе алиби. А на самом деле, завтра доставят западные ракеты на Украину в разобранном виде, а послезавтра Киев заявит, что они свои ракеты производят и уже испытывают», — сказал Константинов.

По его словам, нельзя недооценивать существующие угрозы, которые исходят со стороны Украины. Киев стремиться нанести максимальный урон России, используя для этого все средства, добавил парламентарий.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Минобороны уже изучает варианты ответа на разрешение для Киева бить вглубь России. По его словам, украинские войска не могут самостоятельно использовать высокоточное оружие, зато такой возможностью обладают военные НАТО. Глава государства также выразил надежду, что на Западе услышали его предостережения насчет последствий такого шага.

В Кремле, комментируя возможные удары Украины дальнобойным оружием, заявили, что Путин доступно изложил позицию России по этому вопросу. Там подчеркнули, что США уже и так вовлечены в российско-украинский конфликт и не «нужно быть специалистом, чтобы это понимать».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев сообщил о желании трех стран стать покровительницами украинцев в России

      В Крыму заявили о скрытой схеме поставки дальнобойного оружия ВСУ

      Боец СВО восемь часов полз к российским позициям с оторванной взрывом ногой

      Первый политический беженец из США получил российское гражданство

      Испытатели Tesla рассказали об опасности автопилота

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Демократы разработали план на случай победы Трампа на выборах в США

      В России дрон ВСУ полностью уничтожил автомобиль с водителем

      Раскрыта настоящая фамилия Филиппа Киркорова

      Кадыров опубликовал пост с фото Путина и стихами о Всевышнем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше