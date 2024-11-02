Константинов: Запад поставляет ВСУ дальнобойное оружие по скрытой схеме

Страны Запада поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие по скрытой схеме, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Слова политика передает РИА Новости.

«У западных хозяев киевского режима есть скрытая схема поставок оружия. Все заявления о запретах — не более, чем создание себе алиби. А на самом деле, завтра доставят западные ракеты на Украину в разобранном виде, а послезавтра Киев заявит, что они свои ракеты производят и уже испытывают», — сказал Константинов.

По его словам, нельзя недооценивать существующие угрозы, которые исходят со стороны Украины. Киев стремиться нанести максимальный урон России, используя для этого все средства, добавил парламентарий.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Минобороны уже изучает варианты ответа на разрешение для Киева бить вглубь России. По его словам, украинские войска не могут самостоятельно использовать высокоточное оружие, зато такой возможностью обладают военные НАТО. Глава государства также выразил надежду, что на Западе услышали его предостережения насчет последствий такого шага.

В Кремле, комментируя возможные удары Украины дальнобойным оружием, заявили, что Путин доступно изложил позицию России по этому вопросу. Там подчеркнули, что США уже и так вовлечены в российско-украинский конфликт и не «нужно быть специалистом, чтобы это понимать».