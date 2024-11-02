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15:56, 2 ноября 2024Россия

Воспитанники детского дома в России сорвали растение с клумбы и попали в реанимацию

Во Владивостоке воспитанники детдома попали в реанимацию, употребив дурман-траву
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Воспитанники детского дома во Владивостоке сорвали растение с клумбы, которое оказалось дурман-травой, и попали в реанимацию. Об этом пишет Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, воспитанники нашли растение на клумбе, сорвали его и решили употребить. В одном из кафе 17-летние подростки почувствовали себя плохо — в момент, когда все решили расходиться, одна девочка потеряла сознание у дверей заведения, а спустя некоторое время то же самое произошло с одним из молодых людей.

Как пишет канал, подросткам вызвали скорую помощь. Двух человек увезли в реанимацию, медикам удалось стабилизировать их состояние. Еще троим медпомощь не потребовалась.

Группа подростков неоднократно сбегала из детского дома, их трижды объявляли в розыск, утверждает Mash.

Ранее в Краснодарском крае 17-летний подросток принял рецептурное лекарство на вечеринке и не проснулся. Проводится проверка, в частности, устанавливается факт продажи подросткам рецептурного лекарства.

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