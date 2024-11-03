Неймар назвал белорусскую теннисистку королевой

Неймар назвал белорусскую теннисистку Соболенко королевой

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии по футболу Неймар в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал совместную фотографию с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

На снимке спортсмены стоят в обнимку и улыбаются. «Приятно было увидеться, королева», — написал Неймар.

21 октября Соболенко возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Она стала первой ракеткой мира во второй раз в карьере.

Неймар в нынешнем сезоне провел три матча в чемпионате Саудовской Аравии. Бразилец отметился двумя голевыми передачами.