В Иране студентка появилась на улице без одежды в знак протеста против хиджаба. За это ее избили и похитили

Iran International: в Иране студентка разделась в знак протеста против хиджаба

Студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья и прошлась в таком виде по кампусу в знак протеста против ношения хиджаба. За это ее избили и похитили.

В сети распространилось видео, на котором раздетая девушка стоит во дворе Научно-исследовательского отдела университета. Впоследствии появились кадры, на которых несколько мужчин заталкивают студентку в машину и увозят в неизвестном направлении. Выяснилось, что девушку арестовали, мотивы ее действий устанавливаются, проинформировал представитель университета Амир Махджуб.

Девушка подверглась преследованию за неправильное ношение хиджаба со стороны членов военизированного формирования «Басидж». Представители организации сорвали с нее религиозный предмет одежды, позже сообщалось, что в ходе ареста студентку избили.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Иране ужесточили наказание для женщин за отсутствие хиджаба

В 2023 году иранский парламент принял закон, ужесточающий наказание для женщин, которые не носят хиджаб в общественных местах.

Законопроект, призванный «поддержать культуру целомудрия и хиджаба и защитить социальное здоровье» населения, обязует женщин выплатить штраф за отсутствие хиджаба и соответствующей одежды в людных местах. Тогда сообщалось, что сумма штрафа составит около восьми миллионов туманов (18,4 миллиона рублей). При этом, если штраф не выплатят в течение месяца, его сумма может увеличиться в два раза.

Дополнительным наказанием может послужить увольнение женщины с работы и лишение ее доступа к социальным сетям сроком на 12 месяцев. При повторном нарушении женщине грозит тюремный срок от шести месяцев до трех лет. Также особое наказание будет действовать для медийных личностей и тех, кто продемонстрирует отсутствие хиджаба в интернете.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В России прокомментировали вопрос ношения хиджаба в школах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что каждый российский регион обладает правом устанавливать собственные законы и порядки, связанные с ношением женщинами хиджабов. Таким образом пресс-секретарь российского президента отреагировал на введение запрета на хиджаб для учениц школ во Владимирской области.

Каждый регион реализует свои полномочия, мы в этой дискуссии не принимаем участия Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

При этом в Чечне запрет на ношение хиджаба для школьниц назвали нарушением Конституции. Муфтий Чечни и советник главы республики Салах Мешиев подчеркнул, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а потому ее граждане имеют право на ношение одежды, отражающей любую из религий.