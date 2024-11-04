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21:50, 4 ноября 2024Спорт

Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ

Хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY SPORTS / Reuters

Российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина признали первой звездой недели в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В активе хоккеиста пять заброшенных шайб и четыре отданных передачи в четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ. Второй звездой недели был назван форвард «Каролины Харрикейнс» Мартин Нечас, а третьей — нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби.

Ранее 4 ноября Овечкин забросил 860-ю шайбу в карьере в НХЛ. Он сократил отставание от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки до 34 шайб.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры россиянин играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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