Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ХК Сочи
0:0
1-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
0:0
1-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
1:0
1-й период
live
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Кальяри
Италия — Серия А|11-й тур
Нэшвилл Предаторз
Завтра
04:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
04:30 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
16:59, 4 ноября 2024Спорт

Разбившего бутылками машину олимпийской чемпионке человека нашли

Егорян рассказала о том, что разбившего ее машину бутылками человека нашли
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Полиция нашла человека, разбившего бутылками машину олимпийской чемпионке по фехтованию Яне Егорян. Об этом Sport24 рассказала сама россиянка.

Спортсменка заявила, что общалась с участковым. «Там была какая-то нелепая история, которую мне рассказали, что человек поставил бутылки, а их случайно сдуло ветром», — заявила Егорян.

Фехтовальщица добавила, что планирует серьезно разбираться в ситуации. «Починка обошлась в 45 тысяч. Это вместе с работой, с дворниками и помывкой машины изнутри от стекла и остального. Естественно, все новые детали неоригинальные», — заявила Егорян.

Об инциденте стало известно 31 октября. «Меня не было ровно час. Когда вернулась, обнаружила, что моя и соседняя машины разбиты бутылками алкоголя, которые, скорее всего, выкидывали из окна близстоящего дома», — отметила она.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Попавшие в плен бойцы ВСУ массово отказываются от обмена. Почему они не хотят возвращаться на родину?

      В Великобритании рассказали о реакции Зеленского на отказ Польши сбивать российские ракеты

      Разбившего бутылками машину олимпийской чемпионке человека нашли

      На Западе предсказали исход полномасштабного конфликта между НАТО и Россией с Китаем

      Ученые нашли крупнейшую доисторическую плотоядную птицу

      Боррель назвал Южную Корею Японией на переговорах в Сеуле

      США призвали принять невозможность победы Украины

      Популярного российского музыканта объявили в розыск

      Россиян призвали обратиться к врачу при обнаружении симптомов вируса Коксаки

      В Раде сделали заявление о ситуации для ВСУ на фронте после выборов в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше