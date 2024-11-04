Разбившего бутылками машину олимпийской чемпионке человека нашли

Егорян рассказала о том, что разбившего ее машину бутылками человека нашли

Полиция нашла человека, разбившего бутылками машину олимпийской чемпионке по фехтованию Яне Егорян. Об этом Sport24 рассказала сама россиянка.

Спортсменка заявила, что общалась с участковым. «Там была какая-то нелепая история, которую мне рассказали, что человек поставил бутылки, а их случайно сдуло ветром», — заявила Егорян.

Фехтовальщица добавила, что планирует серьезно разбираться в ситуации. «Починка обошлась в 45 тысяч. Это вместе с работой, с дворниками и помывкой машины изнутри от стекла и остального. Естественно, все новые детали неоригинальные», — заявила Егорян.

Об инциденте стало известно 31 октября. «Меня не было ровно час. Когда вернулась, обнаружила, что моя и соседняя машины разбиты бутылками алкоголя, которые, скорее всего, выкидывали из окна близстоящего дома», — отметила она.