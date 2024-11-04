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23:47, 4 ноября 2024Мир

В Финляндии взорвался завод

В финском городе Куопио 4 ноября произошел взрыв на заводе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

В финском городе Куопио в понедельник, 4 ноября, произошел взрыв на заводе по производству тарного картона. Как сообщил гендиректор предприятия Юха Коукка, взорвался резервуар для целлюлозы, пишет РБК со ссылкой на финские СМИ.

Как отмечается, в резервуаре в какой-то момент повысилось давление, которое выбило мощную крышку конструкции на высоту около 20 метров. Она отлетела и обрушила крышу завода на площади около 600 кв.м.

«Произошло что-то необычное, ведь за мою долгую карьеру такого не случалось», — отметил Коукка. Расследованием причин аварии займутся полиция и государственный центр Otkes, специализирующийся на крупных авариях. На данный момент масштаб материального ущерба не установлен.

30 октября сообщалось, что на объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс возник пожар. Как уточнила полиция, два человека с ранениями были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось о пожаре на складе крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под городом Фельклинген федеральной земли Саар. Отмечалось, что объект горел более 30 часов.

Летом на заводе крупнейшей в Германии химической компании BASF произошел взрыв. ЧП случилось в Людвигсхафене. Также сообщалось о 14 пострадавших.

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