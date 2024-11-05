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09:53, 5 ноября 2024Из жизни

Молния ударила в цех по производству фейерверков и погубила двух женщин

В Индии две женщины погибли из-за удара молнии в склад фейерверков
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Brandon Morgan / Unsplash

В Индии молния ударила в цех по производству фейерверков в штате Андхра-Прадеш, погубила двух женщин и ранила еще пять человек. Об этом сообщает Deccan Chronicle.

Трагедия произошла 30 октября в деревне Сурьяраопалем, округ Восточный Годавари. Заряд природного электричества ударил в пальму, росшую возле склада материалов для производства фейерверков и шутих, и цехам по их производству. Пожар мгновенно охватил здание, в котором находилось множество взрывоопасных материалов. Почти сразу раздался взрыв.

В результате пострадали семь человек. Пятерых доставили в больницу, а двух женщин, одной из которых была жена владельца цеха, спасти не удалось. Остальные рабочие успели выбраться из горящего здания до того, как фейерверки начали детонировать.

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В данный момент власти округа расследуют происшествие. Известно, что хозяин цеха имел официальное разрешение на производство фейерверков.

Ранее сообщалось, что жительницу американского штата Коннектикут парализовало на два месяца после удара молнии. Женщине пришлось заново учиться ходить и разговаривать.

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