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20:48, 5 ноября 2024Наука и техника

Назван способ вернуть Paint 3D в Windows

XDA: Paint 3D удалили из Windows, но графический редактор можно вернуть
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thanadon88 / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Microsoft удалила из ОС Windows популярный графический редактор Paint 3D. Об этом сообщает издание XDA.

О том, что компания перестанет поддерживать программу обновлениями и удалит ее из официальных сборок Windows, было известно еще в конце лета. Microsoft убрала графический редактор из своих ОС 4 ноября. Однако авторы медиа заявили, что его можно вернуть.

По словам редактора XDA Рахула Наскара, он не удивился, когда в свежей версии Windows 11 попытался найти Paint 3D в магазине Microsoft Store и не достиг успеха. Однако специалисту удалось обнаружить ссылку на скачивание приложения, когда он ввел название программы в поиск меню «Пуск». Эту возможность Наскар назвал работающим способом вернуть редактор в Windows.

«Очевидно, что это лазейка, которую Microsoft исправит в будущем. Пока этот трюк работает, но вы вряд ли сможете использовать его вечно», — заметил автор. Также он рассказал, что энтузиасты сохранили Paint 3D в интернете, и при желании программу можно скачать из различных источников.

Paint 3D вышла в 2017 году на замену обычного редактора Paint. Авторы XDA обратили внимание, что по иронии судьбы в 2024 году Microsoft удаляет программу, но добавляет новые функции искусственного интеллекта (ИИ) в Paint.

Ранее стало известно, что больше половины пользователей игровой площадки Steam выбрали Windows 11 в качестве основной операционной системы (ОС). Доля актуальной системы составила почти 52 процента.

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