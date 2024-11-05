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19:59, 5 ноября 2024Силовые структуры

Полиция сообщила о выдаче 70 повесток в военкомат после схода в российском городе

МВД: 70 повесток в военкомат вручены жителям Коркино после схода
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кошелев Илья / Globallookpress.com

В городе Коркино Челябинской области сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия по обеспечению правопорядка после народного схода, произошедшего после расправы над женщиной-таксисткой. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления МВД.

Силовики выявили более 450 административных правонарушений. Сотрудники военкомата вручили местным жителям свыше 70 повесток о явке для постановки на воинский учет. Также полицейские проверяют законность пребывания иностранцев на территории России и их возможную причастность к противоправной деятельности. Для оперативного установления личности задействован мобильный биометрический терминал.

На дорогах города проводится досмотр с целью пресечения перевозки запрещенных к свободному обороту веществ и оружия. Полиция патрулирует улицы, участковые проверяют находящихся под административным надзором граждан по месту жительства. К профилактическим мероприятиям привлечены сотрудники МЧС, бойцы ОМОН и СОБР Росгвардии.

1 ноября сообщалось, что прокуратура потребовала досрочного сложения депутатских полномочий мужа Натальи Лощининой — бывшей главы Коркинского муниципального округа.

От исполнения служебных обязанностей отстранен глава ОВД Коркино Владимир Дякин.

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