Полиция сообщила о выдаче 70 повесток в военкомат после схода в российском городе

МВД: 70 повесток в военкомат вручены жителям Коркино после схода

В городе Коркино Челябинской области сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия по обеспечению правопорядка после народного схода, произошедшего после расправы над женщиной-таксисткой. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления МВД.

Силовики выявили более 450 административных правонарушений. Сотрудники военкомата вручили местным жителям свыше 70 повесток о явке для постановки на воинский учет. Также полицейские проверяют законность пребывания иностранцев на территории России и их возможную причастность к противоправной деятельности. Для оперативного установления личности задействован мобильный биометрический терминал.

На дорогах города проводится досмотр с целью пресечения перевозки запрещенных к свободному обороту веществ и оружия. Полиция патрулирует улицы, участковые проверяют находящихся под административным надзором граждан по месту жительства. К профилактическим мероприятиям привлечены сотрудники МЧС, бойцы ОМОН и СОБР Росгвардии.

1 ноября сообщалось, что прокуратура потребовала досрочного сложения депутатских полномочий мужа Натальи Лощининой — бывшей главы Коркинского муниципального округа.

От исполнения служебных обязанностей отстранен глава ОВД Коркино Владимир Дякин.