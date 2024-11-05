Трехлетний шахматист попал в рейтинг ФИДЕ

Трехлетний индиец Аниш Саркар стал самым молодым шахматистом в рейтинге ФИДЕ

Трехлетний индийский шахматист Аниш Саркар попал в рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его статистика доступна на странице организации в X.

Спортсмен занял 1555-е место в списке. Он стал самым молодым шахматистом в рейтинге ФИДЕ, обогнав четырехлетнего Афнана Таджвара Айлана, выступающего за Бангладеш.

По информации ChessBase India, в октябре 2024 года Саркар впервые выступил на рейтинговом турнире — чемпионате Западной Бенгалии в возрастной категории до 9 лет. На турнире спортсмен набрал 5,5 балла из восьми возможных и занял 24-е место среди 140 шахматистов.

В декабре 2023 года восьмилетний шахматист из России Роман Шогджиев победил гроссмейстера из Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена во втором матче чемпионата мира по рапиду и блицу в Самарканде. Сопернику Шогджиева было 25 лет, и он занимал 146-е место в рейтинге ФИДЕ.