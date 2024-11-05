В МИД России заявили об убийстве ВСУ эвакуирующихся мирных жителей в ДНР

Мирошник: ВСУ убили пять мирных жителей, эвакуирующихся из Часова Яра в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) убили группу мирных жителей, эвакуирующихся из Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«ВСУ преднамеренно расстреляли украинских беженцев, пытавшихся спастись на российской стороне, на предложение российских военных дать им гуманитарный коридор ответили отказом со словами "Мы их не выпустим"», — рассказал дипломат.

По словам Мирошника, украинские военные убили пять из семи мирных жителей, пытавшихся покинуть населенный пункт под белым флагом. Он сообщил, что ВСУ несколько часов забрасывали минами укрытие беженцев, после чего стали использовать для бомбардировок ударные дроны. Двое выживших жителей Часова Яра смогли перебраться на российскую сторону только с наступлением ночи.

Посол по особым поручениям МИД России назвал произошедшее «звериным отношением украинских нацистов» к своим гражданам. Он подчеркнул, что это является нарушением норм международного гуманитарного права и проявлением бесчеловечных инстинктов.

Ранее жительница Волчанска Харьковской области рассказала о расправах ВСУ над мирными жителями. Она сообщила, что украинские военные выследили и расстреляли ее знакомую, которая присматривала в городе за пустыми домами во избежание мародерства.